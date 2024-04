Prestation serment Bassirou Diomaye Faye : "nous avons montré que le Sénégal est une grande démocratie », Léna Séne

Ce 2 avril 2024, tous les yeux de la communauté nationale et internationale sont rivés vers Diamniadio particulièrement au Centre des expositions de Diamniadio où se déroule actuellement la cérémonie de prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs invités de marque, tels que des présidents, y sont conviés.







Parmi les invités figure Léna Sène, fille du défunt Ibrahima Sène, homme politique et syndicaliste. Interpellée dans les coulisses, Léna Sène, économiste et l’une des personnalités qui a soutenu la coalition Diomaye 2024, se réjouit de l'élection du président Diomaye Faye. Pour elle, l’élection du 24 mars dernier a montré que le « Sénégal est une grande démocratie »