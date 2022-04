Présidentielle en France : Les deux candidats finalistes face à face ce mercredi !

Il ne reste plus que 24h pour qu’enfin le débat d’entre les deux tours de la présidentielle en France puisse se tenir entre Emmanuel Macron de La République En Marche et Marine Le Pen, du Rassemblement National, pour parler de leurs programmes et promesses.



Après 2017, les deux politiques vont, pour la deuxième fois, se retrouver ce mercredi sous ce format qui leur donne la parole avant la date fatidique du 24 avril 2022. Pour le camp de la malheureuse candidate de 2017, les français peuvent attendre un débat plus prometteur du fait des leçons apprises de ses erreurs précédentes.



Quant au président sortant Emmanuel Macron, c’est la défense d’un bilan qui est certainement attendu par les citoyens. D’ailleurs Macron, depuis que les résultats ont confirmé son tête à tête avec la candidate du Rassemblement National, n’a pas cessé d’expliquer aux français le danger que représente Marine Le Pen qui se dit prête à faire oublier à la France le passage du 25e président de la République français...