Présidentielle : Souty Touré investit Macky

Investir Macky Sall est à la mode dans le camp de ses alliés. Si ceux qui ont le plus de logistique ont opté pour des congrès à l’image du Ps et de l’Afp, d’autres ont préféré user de voies beaucoup plus souples et moins onéreuses pour manifester leur soutien au Président sortant. Pour sa part, le Parti socialiste authentique de Souy Touré s’est fendu d’un communiqué pour annoncer sa détermination à réélire Macky Sall au premier tour. «Examinant le profil des différents candidats qui se sont signalés, considérant l’expérience à nulle autre pareille du candidat Macky Sall dans la gestion des affaires publiques et dans l’exercice des responsabilités d’État ; considérant la justesse des choix et orientations qui sous-entendent son action, considérant l’impérieuse nécessité de préserver notre pays des menaces et risques réels qui guettent notre pays, le Psa considère que le Président Macky Sall constitue le meilleur gage de stabilité », peut-on lire . « Le bureau national de liaison engage tous les militants et sympathisants à se mobiliser avec toute leur énergie pour assurer au président Macky Sall une victoire au premier tour», jure l’ancien ministre e la Décentralisation et actuel membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales.