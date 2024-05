Présidentielle 2024/ Rapport de la MOE / UE : 22 recommandations formulées…

La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal (MOE UE) a rendu public ce jeudi, lors d'une conférence de presse, son rapport final qui contient les principales observations sur l'élection présidentielle du 24 mars, ainsi que des recommandations prioritaires pour les scrutins futurs. Malin Björk, Cheffe de mission, a rappelé que « c'est un scrutin qui a été bien organisé et qui s'est déroulé dans le calme » avec des électeurs qui ont pu effectuer leur choix librement ». En dépit d'une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral, « les sénégalais ont montré que la démocratie du pays est en marche ». a affirmé Malin Björk.





La MOE UE a cependant, formulé un total de 22 recommandations pour les prochains processus électoraux, dont huit sont jugées prioritaires notamment la nomination aux organismes électoraux, la transparence du processus, l’inscription des électeurs, le parrainage des candidats, la publication des résultats, le financement de la campagne, l’accès à l'information, la liberté d'expression. La mission rappelle que ces recommandations techniques sont mises à la disposition des autorités sénégalaises et des autres parties prenantes du processus électoral.







La mission d’observation électorale de l'Union européenne était présente au Sénégal sur invitation des autorités du pays. Elle était composée d'une équipe cadre de 10 experts, d'un total de 100 observateurs des 27 États membres de l'UE, ainsi que du Canada, de la Norvège et de la Suisse, et d'une délégation du parlement européen.