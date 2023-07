Présidentielle 2024 / Macky Sall : « Je ne serai pas candidat »

Très attendu pour la présidentielle de février 2024, le Chef de l’Etat a surpris plus d’un. Il a annoncé qu’il va organiser les élections dont il ne sera pas candidat.



« Après avoir écouté et reçu tous les soutiens de la troisième candidature, ma décision est longuement mûrie de ne pas être candidat à la présidentielle de février 2024 même si la révision de la constitution de 2016 me donne le droit de poser ma candidature. Le Sénégal dépasse ma personne… J’avais dit en 2019 que mon mandat de 2019 est mon dernier mandat. Je respecte les Sénégalais et je reste digne de ce que j’avais dit » a annoncé le président de la République à son adresse à la nation de ce lundi 03 juillet 2023.