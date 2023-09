Présidentielle 2024 : Le Président du MODEL, Ibrahima Sall, déclare officiellement sa candidature

Monsieur Ibrahima Sall a été accueilli par une foule en liesse et porté en triomphe par la jeunesse du département. Ce choix sur la personne du Président Ibrahima Sall, d'après la population, se justifie par ses bonnes œuvres dans le cadre du rayonnement de la localité : éducation, santé, environnement, social, sport, sécurité, etc...

Le Président Ibrahima Sall n'a pas lésiné sur les moyens en offrant une belle fête à la jeunesse qui depuis 10 ans n'a pas eu l'occasion d'organiser une manifestation d'une telle envergure.

Il a aussi accepté l'appel de la jeunesse en déclarant officiellement sa candidature à la présidentielle de février 2024, en proposant de "réconcilier les Sénégalais, combler la fracture sociale entre les jeunes et la nation, promouvoir la paix et la stabilité et achever notre émergence grâce à nos ressources naturelles."

Le Président Ibrahima Sall a abordé aussi beaucoup de domaines tels que l'économie, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'environnement, entre autres. Il a beaucoup insisté sur la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes etc... Voilà quelques éléments de son programme qu'il va partager avec les Sénégalais très prochainement...