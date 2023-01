Présidentielle 2024 : Le Mouvement des Femmes de Taxawu Sénégal investit Khalifa Ababacar Sall et s’engage à l’élire dès le premier tour…

Loin du débat sur l’éligibilité ou non de leur mentor pour sa participation à la présidentielle prochaine, le mouvement des femmes de Taxawu Sénégal a allié l’acte à la parole en décidant d’investir Kalifa Ababacar Sall comme candidat. En effet, réunies ce week-end à Dakar, les femmes de Taxawu Sénégal ont décidé comme un seul homme de porter la candidature de leur mentor. « Le Mouvement des Femmes de Taxawu Sénégal regroupe des femmes des partis politiques, mouvements citoyens et personnalités de toute obédience, jeunes comme adultes et des personnes âgées, de tous bords, croyant aux valeurs de liberté, de démocratie, de justice et équité sociale, de bonne gouvernance et de défense de l’environnement, mais surtout des couches vulnérables, pour la construction d’une société plus juste, égalitaire plus viable au Sénégal. Par conséquent, la mobilisation des femmes comme force incontournable à toute organisation, a connu une évolution pour le mouvement des femmes qui au-delà de la massification et de l’animation, se veut un levier pour propulser et imposer partout au Sénégal : des villes aux villages, des communes, aux quartiers et concessions… l’élection du Président Khalifa Ababacar Sall au soir du 25 Février 2024 incha Allah », renseigne le communiqué final de l’assemblée générale.



Par ailleurs, les femmes de Taxawu Sénégal s’engagent à élire leur candidat Khalifa Sall dès le premier tour de la présidentielle de 2024. « C’est la justification de l’investiture solennelle du Président Khalifa Ababacar Sall par toutes les femmes de Taxawu Sénégal en ce jour. Il s’agira pour la plateforme Taxawu Sénégal à travers sa branche féminine, d’être une organisation occupant une place incontournable dans l’espace politique Sénégalais, œuvrant pour une mobilisation large. Le Mouvement des Femmes de Taxawu Sénégal réitère son engagement teinté d’opiniâtreté dans l’unité et la solidarité envers le Président Khalifa Ababacar Sall que place l’humain au cœur de son action. Ainsi le Mouvement National Femmes de Taxawu Sénégal s’engage résolument à élire le Président Khalifa Ababacar Sall Président dès le premier tour en 2024 », promet le mouvement des femmes de Taxawu Sénégal…