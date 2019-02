Présidentielle 2019 : Y’EN A MARRE contre tout sabotage du scrutin

"Célébrer la démocratie en allant voter" c'est le slogan chanté par Fadel Barro et ses camarades du mouvement Y EN A MARRE.

Ils soutiennent être contre toute abstention et sabotage du scrutin du 24 février pour ainsi apporter la réplique à Me Abdoulaye Wade.

Fadel Barro et ses camarades se disent, par ailleurs, convaincus, d'un scrutin à 2 tours.