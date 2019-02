Présidentielle 2019/Rufisque : Ismaïla Madior Fall invite la jeunesse à s'approprier du bilan reluisant de Macky Sall et à le défendre.

En rencontre de proximité au terrain de basket de Gouye Mouride, le ministre Ismaïla Madior Fall a invité la jeunesse à s'approprier du bilan reluisant de Macky Sall et à le défendre devant les sénégalais. Face à une jeunesse acquise à la cause de son candidat, le ministre de la justice les a exhorté à poursuivre le travail de terrain et de proximité pour convaincre les indécis et accorder une victoire éclatante au candidat Macky Sall au soir du 24 février...