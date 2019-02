Présidentielle 2019 - Mbour : Issa Sall dévoile son programme pour le tourisme, les contrats de pêche, l'agriculture et la gestion des ressources minières

Le candidat des " Puristes ", Issa Sall, a tenu son deuxième grand meeting dans la localité de Mbour ce mardi 4 février aux alentours de 1h du matin. Après une tournée dans Dakar et sa banlieue (Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque...) Mbour, fut une étape importante sur sa feuille de route, d'où le sens des propos du professeur Sall qui n'a pas manqué de s'engager à faire du département de Mbour une région, eu égard aux énormes potentialités dont il regorge.



Dans la foulée, il a promis de renégocier tous les contrats de pêche qui ont été signés avec les pays européens, afin d'éviter la razzia au niveau de nos mers. Il devrait en être de même pour les pays de la sous-région tels que la Gambie, la Mauritanie ou encore la Guinée, avec qui ont gagnerait à négocier des contrats de pêche.



Décidé à faire du secteur primaire une locomotive pour tirer l'économie nationale, El Hadj Sall a également promis aux Mbourois plus de sécurité pour les pêcheurs (Géolocalisation, port du gilet...)



Tout un ensemble de mesures destinées à relancer le tourisme à Mbour, telles la lutte contre le tourisme sexuel afin d'instaurer un tourisme sain et productif.