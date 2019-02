Présidentielle 2019 / Macky Sall : ‘’Ce qui montre la différence entre ce que je suis venu vous dire ici et ce que l’on vous dira’’

Son bilan et les perspectives qui se dessinent au-delà du scrutin du 24 février 2019 devraient suffire, aux yeux de Macky Sall, pour convaincre les populations à lui donner un second mandat. Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) face aux populations de Kédougou ce vendredi 8 février 2019, marquant sa 6e journée de campagne, s’est félicité des actes qu’il a pu poser, de son accession au pouvoir à nos jours. ‘’Cela montre la différence entre ce que je suis venu vous dire ici et ce que l’on vous dira certainement au cours de cette campagne électorale à Kédougou’’, a déclaré le président Sall. Des réalisations qui ont largement profité à Kédougou, cette terre de brassage et de diversité culturelle qui a été délaissée par les régimes qui l’ont précédé, a-t-il indiqué.



Un nouvel aéroport de dimension internationale, promis aux Kédovins







‘’ Nous n’avons depuis notre indépendance, jamais apporté un programme aussi important pour Kédougou’’, a d’ailleurs souligné Macky Sall qui a relevé dans la même lancée son attachement pour les terres de Kédougou ainsi que ma vision d’un Sénégal pour tous (...). Il y a 3 mois, j’étais ici sur cette même place pour une tournée économique. Et à cette occasion, j’avais inauguré le pont de Fongolimbi qui permet de désenclaver définitivement le Fongolimbi. Le désenclavement de la région a toujours été une préoccupation pour moi (…). Au moment où je vous parle, la route vers Salémata fait 85 km, c’était mon engagement, je suis en train de le respecter’’, a affirmé le président de la coalition présidentielle.



Macky Sall a en outre promis, une fois réélu, de réaliser un nouvel aéroport de dimension internationale qui permettra d’avoir des vols quotidiens de la compagnie Air Sénégal, une fois l’aéroport terminé. D’ailleurs, il a signalé que son combat depuis 2012 a été contre toute forme d’injustice sociale’’.