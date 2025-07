Présidentiel FSF : Algaf Diagne, porte-parole de "Mady 2025" décline les 7 axes de leur programme pour révolutionner le football sénégalais

Algaf Diagne, président de Walidane de Thiès et porte-parole de la candidature, « Mady Touré 2025 », a détaillé ce lundi les contours d’un projet ambitieux axé sur sept priorités pour redresser le football sénégalais. Au cœur de ce programme : une « gouvernance rénovée », avec une révision des textes et une meilleure transparence, ainsi qu’une « relance du football amateur », longtemps négligée. L’économie du football sera dynamisée par une stratégie marketing renforcée, tandis que le football féminin bénéficiera d’une académie fédérale dédiée, marquant une volonté claire de professionnalisation.

Pour financer ces projets, Mady Touré mise sur un « partenariat quadripartite » associant État, collectivités locales, CAF et FIFA, afin de mobiliser des fonds pour les infrastructures. Enfin, le volet social sera renforcé avec la création d’une Fondation destinée à soutenir les anciens internationaux en difficulté et les jeunes talents vulnérables. Un plan global qui entend réconcilier performance et solidarité dans le football sénégalais.