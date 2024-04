Président Bassirou Diomaye Faye : « Mon rôle est de tendre la main à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier »

A la veille de la fête de l’indépendance sous le thème : « les forces armées au cœur de la cohésion nationale », le président de la République Bassirou Diomaye Faye a fait son premier discours à la nation. Une occasion pour le 5e président de la République de développer d’appeler les compatriotes à se retrouver autour des idéaux de la république : « En tant que Chef suprême des armées, et garant de l’unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble hérité de nos ancêtres ; parce que nous n’avons qu’une seule patrie : le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous, et ne finit pas avec nous » a-t-il indiqué.







Dans cet esprit, le président de la République a rappelé que le rôle qu'il compte assumer pleinement, c’est de tendre la main à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social du pays. « De l’est à l’ouest, du nord au sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix et en harmonie avec notre devise nationale : Un Peuple-Un But-Une Foi. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons aux générations futures » conclut-il à ce propos.