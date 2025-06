Présidence de la FSF : Abdoulaye Fall de la Ligue de Diourbel reçoit des soutiens de poids

En vue des prochaines élections à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, l'actuel président de la Ligue de Football de Diourbel, vient de rallier des soutiens de taille. Trois personnalités influentes du football national – Abdoulaye Fall lui-même, Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Elimane Lam – ont annoncé leur décision de le soutenir, invoquant un "choix de l’unité et de la stabilité" pour "l’Unité pour l’Avenir du Football Sénégalais".



À travers un communiqué, ils ont affirmé leur accord et leur engagement commun à porter la candidature de Fall, soulignant que cette décision a été prise dans l'intérêt supérieur du football sénégalais.



Un appel à l'unité et à la transparence



"Cette décision est le fruit d’une vision partagée et d’une volonté collective de bâtir une fédération forte, transparente et au service de tous les acteurs du football", ont-ils déclaré. Ils ont ensuite lancé un appel solennel à l'ensemble des acteurs du football sénégalais : clubs, ligues, groupements associés, ainsi qu'à tous les autres candidats à la présidence de la FSF.



"Nous vous invitons chaleureusement à rejoindre cette nouvelle dynamique d’unité et de rassemblement. Il est temps de dépasser les divergences ponctuelles et de travailler main dans la main pour relever les défis qui se présentent à nous et propulser le football sénégalais vers de nouveaux sommets", ont-ils exhorté.



Valorisation des talents et bonne gouvernance

Abdoulaye Fall, Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Elimane Lam ont insisté sur leur conviction que l'unité autour de leur candidat peut "construire un avenir où le talent de nos jeunes sera pleinement valorisé, où nos infrastructures seront modernisées, où la bonne gouvernance sera érigée en norme". Leur objectif est de permettre au Sénégal de continuer à rayonner sur la scène footballistique africaine et mondiale, avec le soutien de l’État.



"Nous sommes convaincus que c’est en unissant nos intelligences et nos énergies que nous pourrons atteindre nos ambitions communes pour le football sénégalais", ont-ils conclu.