Présidence d’honneur du PASTEF: Ousmane Sonko désigne Bassirou Diomaye Faye

Après l’avoir choisi comme candidat à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, le président du Parti Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a encore porté son choix sur Bassirou Diomaye Faye. La proposition a été faite ce samedi lors d’une réunion secrète, nous apprend Source A dans sa parution de ce mardi.







Selon la tête de file des Patriotes, Ousmane Sonko, cet honneur pour l’ancien secrétaire général de Pastef doit lui revenir d’autant plus qu’il a été élu président de la République et de la plus belle des manières.