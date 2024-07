Présentation rapport 2023 du SGO : Le ministère des Mines délivre ses recommandations

Le directeur de cabinet du ministre des Mines a présidé la présentation de rapport pour l’année 2023 de la société Sabodala Gold Opérations. Devant l’administration de la société, la présidente du HCDS et les autorités territoriales de la zone, il a souligné qu’une bonne discussion, une bonne collaboration aurait permis de trouver des couloirs adaptés. Il a appelé les entreprises minières à être généreuses envers les populations. Il leur a suggéré d’accompagner et d’aller vers les orpailleurs pour une bonne collaboration « Il ne faut pas instaurer un climat conflictuel d’une cohabitation » dit-il.







Meïssa Diakhaté rappelle la responsabilité pour la préservation de l’environnement. Des dotations de bourses d’excellence pour préparer les générations futures qui sont appelées à devenir des cadres.







Cependant, il lance le souhait du ministère. « Nous souhaitons que ce rapport soit présenté l’année prochaine par la société civile » invite le directeur de cabinet du ministre des Mines qui veut s’offrir le luxe d’écouter les populations et les élus dans le prochain rapport.