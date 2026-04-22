Guédiawaye : une baleine à bosse échoue sur la plage en face du Tribunal

Une baleine à bosse d’environ dix mètres de long s’est échouée ce mercredi matin sur la plage de Guédiawaye, en face du tribunal. À leur arrivée sur les lieux, les autorités ont constaté que le cétacé se trouvait dans un état de putréfaction très avancé.



Alertés par le préfet du département, les agents de la Direction des aires marines protégées se sont rendus sur place pour effectuer les premières constatations. Selon le capitaine Kabou, présent sur le site, le protocole impose d’identifier l’espèce et, si possible, de procéder à des prélèvements.



Cependant, en raison de l’état de décomposition de l’animal, aucune analyse approfondie n’a pu être réalisée. « À ce stade, nous ne pouvons que prendre les mensurations et examiner visuellement le corps pour détecter d’éventuelles blessures », a-t-il expliqué, précisant qu’aucune lésion apparente n’a été relevée. L’hypothèse d’une maladie n’est toutefois pas écartée.

En attendant, les autorités ont décidé de sécuriser la zone afin d’empêcher tout accès des populations à la carcasse, pour des raisons sanitaires et de sécurité.