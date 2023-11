Présentation du livre : "La dernière Marche", une œuvre de Madiambal Diagne en l'honneur d'Amadou Ba

Après son essai « Ousmane Sonko – Adji Sarr : l’Histoire » et « Macky Sall derrière le masque », Madiambal Diagne, administrateur général « Groupe avenir communication », vient à nouveau livrer à l’opinion publique une œuvre dédiée spécialement à la personne du Premier ministre, Amadou Ba. Ce livre intitulé « la dernière marche » a été présenté au public le dimanche 26 novembre dernier. Pour son troisième essai en presque un an, Madiambal Diagne, nous livre sa motivation : « Je me suis proposé de faire un essai politique sur Amadou Ba, actuel Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le propos de ce troisième livre, c’est de présenter un homme politique qui aspire à la plus haute marche du pays, c'est-à-dire à la fonction de président de la République du Sénégal »



Dans ce livre de 249 pages édité par les Éditions du Quotidien et préfacé par Mamadou Diagna Ndiaye président du CNOSS et post-facé par le journaliste Issa Sall, Madiambal Diagne a passé en revu la vie du Premier ministre Amadou Bâ (de sa naissance jusqu’à son ascension dans les plus hautes sphères de la république). « J’ai essayé, à force de témoignages, d’anecdotes, de recherches et d’investigations, à retracer son parcours et son itinéraire de vie, de son enfance à Grand Dakar, de son cursus universitaire, de sa carrière de fonctionnaire, et de sa carrière gouvernementale. J’ai essayé de retracer cela avec des faits précis, des anecdotes sourcées, vérifiées, avec des témoignages de proches, de collaborateurs, d’amis d’enfance, d’amis de la vie, mais aussi d’adversaires politiques, et aussi de compagnons. C’est un travail journalistique qui a été fait, et qui est livré au public pour mieux cerner la dimension de l’homme », assure Madiambal Diagne



Interrogé, pourquoi Amadou Ba ? Madiambal Diagne répondra : « Parce que c’est un candidat qui me semble être bien placé, qui suscite l’intérêt du public. C’est un candidat sur qui beaucoup de gens chercheraient à avoir des informations. J’ai la possibilité de les livrer pour avoir vécu des situations qui me permettent d’accéder à l’information, mais aussi, j'ai pu accéder à des personnes qui le connaissent, mais aussi qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui, et qui peuvent apporter des témoignages. Parce que ce n’est pas sur tous les candidats qu’on peut écrire »



Ainsi dans cette œuvre les lecteurs peuvent trouver des points tels que : Qui est Amadou Ba ? Son parcours ? Son histoire avec Macky Sall ? Ses relations avec Ousmane Sonko, sa fortune ?