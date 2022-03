Préparation du 9e forum mondial de l'eau : La Festi'Eau à pied d'œuvre pour faire entendre la voix du Sénégal

Après 15 ans d'activités dans le cadre de l'environnement et du maintien des écosystèmes, les frères Guissé comptent contribuer aussi à la réussite du forum mondial de l'eau qui sera organisé à Dakar du 21 au 26 mars 2022. En prélude de cette activité importante pour le Sénégal et pour l'Afrique dans la gestion de l'eau qui peut être source de paix comme parfois aussi, source de conflits, l'initiative dénommée Festi'Eau veut apporter sa touche de sensibilisation à travers l'aspect culturel et éducatif mais surtout de partager avec les jeunes et autres acteurs les enjeux de ce forum pour faire entendre la voix de l'Afrique sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. C'est ainsi que les Frères Guissé, voulant une réussite de cet événement, vont constituer des vecteurs et promoteurs de ce projet à travers le Festi'Eau.