Préparation CAN 2024 : Le Sénégal s’impose in extremis face au Niger à l’issue d’un timide «Tagato»

Pour cette opposition face au Niger, ce lundi 8 janvier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le sélectionneur Aliou Cissé a préféré relancer son système 3-4-3 modulable en 5-3-2 sur les phases défensives. Avec ses pistons monégasques Krepin Diatta et Ismael Jakobs. Pourtant, les Sénégalais ont été moins percutants dans les couloirs, gênés par le manque de profondeur dans le jeu, face à une équipe nigérienne très basse sur le terrain.



D’emblée les Nigériens ont misé sur un bloc bas réuni autour d'un 5-3-2 pour réduire les espaces et contenir au mieux contenir les assauts sénégalais. L'ancienne gloire égyptienne, Badu Zaki, devenue sélectionneur du Niger, connaît bien le football sénégalais pour avoir déjà affronté les Lions par le passé. Ce n'est pas un match facile, même s'il s'agit d'une rencontre "amicale." Après dix minutes de jeu, les visiteurs n'avaient toujours pas accédé à la surface de réparation des Lions, dont le pressing permanent a considérablement gêné leurs adversaires du soir.



Néanmoins, leur abnégation et leur discipline tactique leur ont permis de se créer deux belles occasions en situation de contre, obligeant même Édouard Mendy à se déployer à plusieurs reprises. La menace n’est pas loin de la cage des Lions. À la 12e minute de jeu, Ismael Jakobs, frôle l'ouverture du score sur une grosse frappe qui échoue dans le petit filet. Sans espace ni assez de déplacements, les Lions sont moins dangereux sur le plan offensif. À cela, il faut ajouter les pertes de balles côté sénégalais, le jeu long étant privilégié, au grand dam de Cissé.



Le match est fermé et l'adversaire guette la moindre opportunité pour tenter de placer une contre-attaque meurtrière, (0-0) après 20 minutes passées sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade. Les dédoublements et autres combinaisons ont du mal à se mettre en place pour les Lions, privés de leur maître à jouer, Sadio Mané, qui s'est marié la veille. Face à cette équation inattendue, Aliou Cissé profitera de la pause fraîcheur pour donner ses consignes dans l'espoir de redynamiser son équipe, un peu amorphe sur le plan offensif.



À la 37e minute, Pape Gueye voit sa frappe s'envoler vers les gradins, après avoir récupéré un second ballon suite à un corner. Quelques instants après, le milieu de terrain de l'OM va s'essayer sur une frappe lointaine, mais sans succès. Après tous les tirs de loin, les deux équipes rejoignent le vestiaire sur un score de parité (0-0.)



En deuxième mi-temps, El Tactico va complètement chambouler son onze de départ en effectuant cinq changements d'un coup ! Koulibaly et Moussa Niakhaté seront remplacés par Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Abdoulaye Seck. En attaque, Habib Diallo est suppléé par Nicolas Jackson, tandis que le gardien de Clermont Foot, Mory Diaw, prendra la place d'Édouard Mendy, sans oublier l'entrée de Cheikhou Kouyaté.



Une petite révolution voit le jour avec des Lions plus offensifs. À la 55e minute, Lamine Camara, qui s'était projeté dans la surface adverse, a failli ouvrir le score sur un centre au ras du sol qui ne demandait qu'à être prolongé dans le but. Ça sent le chaos dans le camp nigérien, le but est proche. Pour accentuer la pression, Aliou Cissé va lancer sa dernière option offensive, Abdallah Sima, en plus de Pathé Ciss au milieu. Toute l’armada des Sénégalais est déployée.



Le "Mena" de Badou Zaki est submergé mais ne coule pas. Sur quelques séquences de jeu en fin de match, les visiteurs se permettent même de faire tourner le ballon face à des Lions impuissants. La fin de la rencontre est totalement décousue. Entre leur frustration et l'envie de partir à la CAN sur une victoire, la pression liée à ce match de "Tagato" , le Sénégal a tiré son épingle du jeu au bout du bout avec un but chanceux de Formose Mendy suite à un cafouillage (1-0.) Nul doute qu'Aliou Cissé va tirer des enseignements constructifs pour améliorer l’animation offensive de son équipe.



Mouhamadou Moustapha GAYE