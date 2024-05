Madiambal Diagne sur les « relations tendues » entre Macky et Amadou Ba : « Ils doivent des explications aux sénégalais »

Le président du Groupe « Avenir Communication », par ailleurs patron du journal Le Quotidien va certainement faire encore parler de lui les prochaines heures. Madiambal Diagne qui s’exprimait sur la 7Tv ce mercredi, a confirmé le malaise au sein de l’Apr avec notamment cette relation tendue entre l’ancien président de la république Macky Sall et « son candidat » lors de la présidentielle de mars 2024. « Il y a effectivement des problèmes que des gens ont tenté de résoudre. Il y a eu des médiateurs et j’en suis un. Mais tout ce que je peux vous dire c’est qu’ils doivent s’expliquer devant les sénégalais » a soutenu Madiambal Diagne qui a voulu s’épancher outre mesure devant la journaliste Maimouna Ndour Faye. « Lorsqu’ils décideront de parler et de s’adresser aux Sénégalais sur leur différent, je pourrais en ce moment-là, donner mon point de vue » a martelé le journaliste.