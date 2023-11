Premières opérations de transplantation rénale: “cela mérite vraiment d'être salué.” (Macky SALL)

Lors de son discours d'ouverture à la 9e édition du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, le président de République Macky Sall a salué l'exploit de l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Aristide le Dantec qui ont réussi les deux (2) premières opérations de transplantation rénale ce dimanche. Selon lui , “cela mérite vraiment d'être salué.” Il invite le corps médical à poursuivre dans cette dynamique dans d'autres domaines. "Nous avons décidé également, de travailler pour la transplantation oculaire. Je salue le chef d'état major général l'équipe de Ouakam, madame le ministre de la santé et l'équipe de l'hôpital Aristide le Dantec. C'est une belle performance et cela va nous aider dans la lutte contre toutes ces maladies chroniques qui aujourd'hui tuent beaucoup de gens et nous coûtent très cher avec les centres de dialyse quelque soit leur nombre on voit bien que ce n'est pas suffisant", a soutenu le chef de l'État.