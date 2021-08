Premier League : Pape Matar Sarr à Tottenham en juin 2022 !

Il avait rejoint le FC Metz en septembre dernier, alors que la saison 2020-2021 avait commencé depuis plusieurs semaines. Pur produit de Génération Foot au Sénégal, Pape Matar Sarr s’était rapidement révélé sous la tunique grenat, au point de devenir l’un des éléments les plus prometteurs de Ligue 1 Uber Eats.



Onze mois après son arrivée sur les bords de la Moselle, le milieu de terrain de 18 ans s’apprête à connaître un nouveau défi dans sa jeune carrière professionnelle. Ce vendredi, le FC Metz et Tottenham Hotspur FC sont parvenus à trouver un accord dans le cadre du transfert de Pape Matar Sarr.



En revanche, ce défi en question sera relevé dans dix mois. En effet, le jeune sénégalais traversera la Manche à l’issue de la saison 2021-2022 qu’il terminera sous les couleurs messines, où il sera prêté jusqu’en juin prochain.



Passé par l’Académie Génération Foot, partenaire du FC Metz, le natif de Thiaroye au Sénégal avait attiré le regard de plusieurs écuries européennes lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2019. Virevoltant et décisif à plusieurs reprises durant la compétition, Pape Matar Sarr avait néanmoins privilégié le projet messin, en s’engageant avec le Club à la Croix de Lorraine lors de son 18ème anniversaire.



Au sein d’un entrejeu mosellan fourni, le jeune joueur a pris part à son premier match de Ligue 1 Uber Eats le 29 novembre 2020 face au Stade Brestois. Après avoir trouvé ses repères dans sa nouvelle équipe, le milieu de terrain s’est régulièrement distingué par son aisance technique et sa vision du jeu. Sur la pelouse de cette même formation bretonne, Pape Matar Sarr inscrivait son premier but en Grenat, le 31 janvier 2021, participant au succès renversant de son équipe (2-4).



À travers la saison convaincante des Grenats dans l’élite du football français, le Sénégalais a fait l’étalage de tout son talent malgré son jeune âge, et a logiquement attiré la convoitise de plusieurs formations européennes et découvrira donc le championnat anglais à l’issue de l’exercice en cours !



L’ensemble du FC Metz tient à féliciter Pape Matar Sarr pour cette nouvelle étape franchie dans sa carrière !