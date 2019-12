Premier League / Liverpool – Everton : Sadio Mané en mode « Ballon d’or » à Anfield avec 1 but et 2 passes décisives.

Le Sénégalais Sadio Mané, grand perdant du dernier classement du ballon d’or France Football 2019, a réalisé une prestation digne d’un ballon d’or contre Everton.



Le derby de la Mersey entre le leader Liverpool et Everton, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Dès la 6ème minute de jeu Divock Origi ouvrait le score, sur une passe lumineuse de l’international Sadio Mané (1-0,6e.)



Dans la foulée, Sadio Mané intenable sur le carré vert, délivrait une passe en profondeur pour Xherdan Shaqiri (2-0,17e.) Dans ce match fou, le défenseur des « Toffees » Micheal Keane réduisait le score trois minutes après le deuxième but des « Reds » (2-1, 21e.)



En réponse, le belge Divock Origi titularisé à la place de Firmino, signait son doublé (3-1, 31e). Avec un excellent Sadio Mané venu soigner ses statistiques (1 but et deux passes décisives dans ce match) Liverpool prenait le large (4-1, 45e).



Juste avant la pause, le Brésilien Richarlison laissait l’espoir subsister pour Everton qui revenait à deux longueurs des « Reds » (4-2, 45e +3).

Georginio Wijnaldum inscrira le cinquième et dernier but de cette folle partie, d’une frappe croisée sur la droite (5-2, 90e). Liverpool conserve son trône de leader avec 8 points d’avance sur Leicester et 11 pts sur Man City.