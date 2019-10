Premier League : Le « Gunner » Pierre-Emerick Aubameyang désigné joueur du mois de septembre

L’attaquant international Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang (30ans) qui réalise un excellent début de saison avec son club, Arsenal (7 buts en 8 matches de Premier League) vient d’être élu joueur du mois de septembre.



Il succède ainsi à Teemu Pukki, l’attaquant de Norwich City, qui avait été désigné « Best Player of the month » au mois d’août. Le Gabonais affiche une forme olympienne puisqu’il brille également en sélection où il fait son retour après une période compliquée. En effet, il a marqué, sur penalty, le seul but du match qui opposait ce jeudi 10 octobre, le Gabon au Burkina Faso (1-0) donnant la victoire aux siens.