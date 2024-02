Pr Mor Ndiaye aux récipiendaires de la PROSMED 2023: « Pensez à votre indépendance médicale et votre éthique »

Homonyme de cette promotion PROSMED 2023 qui a reçu ce dimanche ses parchemins pour enfin, entrer dans le monde professionnel, le Pr Mor Ndiaye s’est longuement adressé à ceux qui l’appellent affectueusement, « Papa Mor »!



Le titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar adresse un message en guise de conseil à ces 16 nationalités qui ont traversé 6 années de formation dans le domaine de la médecine avec ses différentes branches. « Vous allez maintenant entrer dans la vie active avec ses incertitudes, ses doutes, ses déboires, mais n’oubliez jamais la nécessité du serment d’Hippocrate, la nécessité de l’observance de l’éthique et de la déontologie médicale et surtout la préservation de votre indépendance médicale et technique socle de notre pratique quotidienne » a t-il confié aux « nouveaux médecins » impatients de montrer le savoir acquis durant toutes ces années, à travers la pratique médicale qui a ses exigences.