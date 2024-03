Pout : Dangote Cement Sénégal procède à la pose de la première pierre des travaux de la gare routière

Le directeur général de Dangote Cement Senegal, M. Ousmane Mbaye, a présidé ce jeudi, en présence de l'édile local et des populations, la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de la Gare routière de Pout.

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), Dangote Cement Senegal a ainsi financé pour un montant de presque 75 millions de FCFA, la construction d’une gare routière dédiée aux taxis ‘’clandos’’.

" D’une superficie de 816 m², l’infrastructure sera entièrement couverte d’une charpente métallique, dotée d’un bloc sanitaire, et sera conforme aux normes. Les travaux devront s’étendre sur une période de 4 mois. Ce projet est très important pour Dangote Cement Senegal à un double titre. D’une part, la commune de Pout est sujette, ces dernières années, à une croissance démographique exponentielle, et comme partout ailleurs, ses résidents sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants en matière d’offres de services publics. L’édification de cette gare routière devra donc contribuer à offrir de meilleures conditions d’accueil des usagers. Elle devra également aider à améliorer l’organisation du système de transport au sein de la commune, tout en luttant contre l’occupation anarchique de l’espace. D’autre part, la direction de Dangote Cement Senegal accorde la plus haute importance à l’accompagnement des communautés hôtes dans divers domaines essentiels à leur bien-être économique et social, comme l’éducation, la santé, l’autonomisation socio-économique des femmes, des jeunes, etc...", a informé M. Mbaye lors de son discours.

Une occasion de rappeler les investissements RSE de cette entreprise dans cette zone. "Souvenez-vous, au nom de cette démarche RSE, Dangote Cement Senegal a déjà construit, au profit de la commune de Pout, une maternité, et une école élémentaire à Sant-Yallah. Les trois autres communes riveraines de notre entreprise sont également bénéficiaires des investissements RSE de l’entreprise. Le village de Khinine, dans la commune de Keur-Moussa, va par exemple, étrenner dans quelques jours, son nouveau collège d’enseignement moyen secondaire etc... Il est très important de le rappeler, Dangote Cement Senegal, dans sa politique d’appui aux communautés hôtes, veille toujours à travailler en étroite collaboration avec les équipes municipales respectives qui expriment les besoins et demandes de leurs populations. Ces besoins sont ensuite exprimés et discutés au sein d’un Comité RSE tenu tous les trimestres entre la direction de l’entreprise et les maires des quatre communes voisines que sont Diass, Keur-Moussa, Mont-Rolland et Pout".