Pour une dette de près de 10 millions de dollars: Carlyle Aviation menace de saisir les appareils d'Air Sénégal

Selon la revue Africa intelligence, une tempête judiciaire secoue la compagnie Air Sénégal. En effet, l'américain Carlyle Aviation a obtenu de la justice américaine une ordonnance immobilisant quatre appareils loués par la compagnie nationale sénégalaise. Cette entreprise réclame près de 10 millions de dollars à Air Sénégal, d'après la même source.



Parmi les 5 avions qui ont été loués à Air Sénégal, quatre d'entre eux, deux A319 et deux A321, pourraient se voir cloués au sol, faute d'accord à l'amiable entre les deux parties dans les prochaines heures. " La compagnie sénégalaise, qui fait voler actuellement huit avions, se verrait alors amputée de la moitié de sa flotte", a-t-elle ajouté. D'après elle, des hauts représentants d'Air Sénégal se sont d'ailleurs rendus aux États-Unis afin de négocier un compromis avec Carlyle Aviation, dont le siège est à Miami, en Floride.



Ainsi, Air Sénégal aurait déjà versé au loueur la somme de 700 000 dollars à la mi-août, toutefois ce montant aurait été jugé dérisoire par l'état-major de Carlyle Aviation". L'entreprise américaine aurait fait parvenir plusieurs mises en demeure à la compagnie sénégalaise, notamment en juin 2024, a informé la même source reprenant le mensuel français Jeune Afrique.



Aussi, la compagnie sénégalaise aurait accumulé des retards de paiement auprès d'une poignée d'autres créanciers, parmi lesquels Bpifrance, l'assureur Euler Hermes – détenu par l'allemand Allianz – et l'agence de crédit à l'export UK Export Finance (UKEF). " En 2019, ces trois entités ont financé l'achat de deux Airbus A330 Neo, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Une fois Air Sénégal officiellement déclaré en défaut de paiement, ils pourraient, eux aussi, se tourner vers la compagnie pour réclamer le versement de leurs arriérés à courte échéance".



Les autorités sénégalaises auraient lancé un plan de sauvetage et ordonné un audit de ladite compagnie...