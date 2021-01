Pour cause de coronavirus : La rentrée des Cours et tribunaux reportée à une date ultérieure.

L’autorité judiciaire a reporté sine die la manifestation. Un report historique décidé après que la Cour suprême a soumis une demande de report au Président Sall, qui est par ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature.



Cette décision était prévisible à cause de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui impose à tous des restrictions, poussant l’État et la Cour suprême à restructurer son fonctionnement. « La santé des membres du Conseil supérieur de la magistrature est la priorité », nous souffle-t-on du côté de la Cour suprême.



Cette année, le discours d’usage de la rentrée devait être prononcé par Mme Elizabeth Ndew Diouf Niang, juge au Tribunal du travail hors classe de Dakar. « Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national », tel était le thème choisi. Une actualité qui rythme la vie des Sénégalais...