Portugal : Le sélectionneur Fernando Santos remercié, Mourinho dans le viseur de la fédération portugaise…

Après huit ans passés à la tête de la section portugaise de football, l’aventure se termine pour le technicien, Fernando Santos.Après un parcours honorable au mondial Qatar 2021 la fédération portugaise a préféré trouver un accord à l’amiable avec le désormais ex patron de la sélection.Dans un communiqué, la Fédération portugaise de football a annoncé qu'elle avait trouvé un accord à l'amiable avec le technicien.Il faut dire que ce n’est pas vraiment une grosse surprise si on sait que le départ de Santos était souhaité par bon nombre de supporters qui rêvent de voir un autre technicien portugais, José Mourinho, lui succéder.Une option qui semble plaire à la fédération portugaise qui tente de décrocher the Special one actuellement sous contrat avec l’AS Roma… Un cumul des deux postes reste une possibilité.Pour rappel, Fernando Santos est en poste depuis 2014, il a remporté l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019.