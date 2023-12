Port de Dakar : les syndicats exigent la révision de la convention de la pêche de 1976

Après leur sit-in refusé par le préfet de Dakar, la Plateforme composée des Organisations Syndicales du secteur de la pêche, de la marine marchande et de l’offshore du Sénégal, s’est réunie ce lundi-ci au siège de la CNTS pour prendre à témoin l’opinion nationale sur la situation à laquelle ils sont confrontés au Port de Dakar.

Face aux multiples frustrations et au manque « de considération notoire » de la Direction de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes

(ANAM) à l'égard des Syndicats représentant tous les Gens de Mer du Sénégal, la plateforme exige des autorités, la révision de la convention de la pêche qui date de 1976.

En effet, durant toute la rencontre, l'essentiel des points abordés se résumait aux maux qui gangrènent le domaine maritime sénégalais, notamment le retard remarquable sur les Conventions Collectives : Pêche et Commerce qui a été dénoncé depuis l'année 2010, dont la révision tarde à se concrétiser et la Convention de l'Offshore (récemment faite par l'ANAM), la non application des dispositions des Accords de Pêche entre l’UE et le Sénégal concernant la rémunération des marins sénégalais et leur bien-être à bord et ces accords date de l'année 2007, les pratiques illicites de la société au vu et au su de l'autorité maritime, le non reversement des cotisations sociales (IPRES et CSS) dénoncés plusieurs fois sans la réaction de nos autorités maritimes, le manque de respect du Protocole d'Accord signé le 04 Octobre 2023 entre la Plateforme des Organisations Syndicales- L’ANAM - les Armateurs de l'UE.

Comme revendications, les travailleurs exigent :

Le réembarquement des neufs marins sénégalais licenciés par la société RMO pour motif économique injustifié, la priorité d'embarquement des 49 marins sénégalais débarqués depuis 2022, l'application du Contenu Local pour l'embarquement des marins sénégalais dans l'offshore, la mise en place de la maison du marin à l'instar de tous les pays africains, la reconnaissance des titres de navigation sénégalais par MARSHALL ISLANDE, le réaménagement de la Direction des Gens de Mer (DGM) par le recrutement d'inspecteurs maritimes afin de combler le déficit en personnel et mettre en terme les manquements constatés…