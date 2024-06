Port autonome de Dakar: l’union des transitaires patriotes dénoncent les tracasseries et invitent à auditer le système orbus

L’Union des transitaires patriotes du Sénégal (UTPS) s’offusque des tractations notées dans le traitement des dossiers de transit à travers la plateforme orbus infinity. En réunion d’évaluation, ce 07 juin, les membres de l’UTPS ont dénoncé les tracasseries dans le service et qui, selon eux, leurs causent beaucoup de lenteurs dans leurs activités. Ils ont interpellé les autorités, notamment, la douane sénégalaise à la revue de la digitalisation du système de paiement. L’autre problème soulevé par l’UTPS est lié à la dématérialisation dans le système transit qui reste à parfaire du fait que les mêmes pratiques avec les longues queues demeurent alors que le système est sensé faciliter les démarches. Par ailleurs, l’UTPS a renseigné que 900 000 containers entrent chaque année au Sénégal par le port de Dakar ce qui constitue une importante manne financière dont ils ignorent la destination. L’union a invité les autorités à clarifier la destination de ces fonds et appelle à auditer le système orbus infinity et le port autonome de Dakar où l’organisation relève des malversations.