Port Autonome de Dakar : Lancement du Guichet unique portuaire

Le séminaire de ce mercredi 6 décembre, qui a eu lieu dans les locaux de la Direction générale du port autonome de Dakar, rassemblait les directions de la Douane, de l’Agence pour la Promotion des investissements et des grands travaux (APIX), l’administrateur du Système Gaindé Ibrahima DIAGNE et le président de la Communauté des Acteurs portuaires du Sénégal (CAP Sénégal), monsieur Baba TALL.



Durant cette réunion, il a été annoncé la naissance d'un guichet unique portuaire. Un projet qui permettra《 la mise en œuvre et l’exploitation d’un système d’informations qui automatise, optimise et sécurise les processus des métiers des acteurs privés et publics d'une communauté portuaire sous la forme de concession. Cette idée sera également utilisée pour faciliter et sécuriser les opérations de commerce international pour les autorités portuaires et douanières et pour les communautés Portuaires.

En effet, selon le directeur général du port autonome de Dakar Mountaga SY, l'impact du guichet unique portuaire est 《 le temps de traitement de la marchandise》.《 J'ai demandé aux acteurs, notamment CAP Sénégal, la communauté portuaire du Sénégal et la Douane, de mettre en place une solution électronique qui permettrait de dématérialiser, donc supprimer totalement le parcours de l'usager》, partage-t-il, avant d'ajouter 《 À partir de chez lui, il pourra à travers notre plateforme suivre, pister et payer sa marchandise.



C'est une idée qui aurra pour bénéfice de réduire de 50 % à 80 % le temps de traitement.