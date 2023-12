Popenguine : "C'est avec une immense fierté que je viens inaugurer ce nouveau et imposant sanctuaire..." (Sidiki Kaba)

Le ministre de l'intérieur Sidiki Kaba était sur la petite côte pour inaugurer le nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Une occasion pour le ministre de l'intérieur de montrer la fierté des autorités Sénégalaises et de toute la communauté chrétienne.

Par ailleurs, le ministre de l'intérieur est revenu sur le coût financier et la détermination du président Macky Sall en ce qui concerne la modernisation des sites et cités religieuses...

"C'est avec un réel plaisir et une immense fierté que je viens en ce jour pour inaugurer ce nouveau et imposant sanctuaire marial de Popenguine marquant l'aboutissement d'un des projets sociaux phares et prioritaires de son excellence le président Macky Sall. Un engagement sans réserve qui se traduit par l'élaboration et l'adoption d'un plan de modernisation des sites et cités religieuses. Il est tout à fait légitime que la construction du sanctuaire marial de Popenguine soit inscrite parmi les projets prioritaires de son excellence le président Macky Sall", souligne le ministre de l'intérieur...

Sidiki Kaba est revenu sur le coût financier du sanctuaire qui s'est élevé pour la première phase, à 1milliard 79 millions 114 mille 340 francs... Selon le ministre de l'intérieur la deuxième phase viendra compléter le chantier qui coûtera globalement 2 milliards 926 millions 260 mille 093 francs Cfa, sur une superficie de 20.800 m² carrés. Présentement, 26.000 places sont disponibles sur un total de 30.000 places attendues...