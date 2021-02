Pollution atmosphérique : Les causes et caractéristiques du nuage de poussière de ces derniers jours expliquées (Riad Kawar, écologiste)

Nombreux sont ceux-là qui se sont interrogés sur les causes de cette vague de poussière qui a envahi le Sénégal ces derniers jours. Alors que la densité de ce nuage de poussière a baissé drastiquement après avoir réduit sensiblement la visibilité, cette pollution environnementale a révélé ses secrets. L’écologiste Riad Kawar, par ailleurs, passionné de climat, a livré quelques détails sur cette vague de poussière qui a rendu la qualité de l’air ‘’dangereuse’’.



Cette dangerosité s'explique, selon M. Kawar, par ailleurs un des administrateurs de la page ‘’Météo dakaroise de Riad’’ par le fait qu’elle a introduit ‘’des pollutions supérieures à 200 μg(microgrammes)/m3’'. Ce qui, selon lui, ‘’est bien, au-dessus des normes sanitaires mondiales. C’est explosif!



Donc en pleine pandémie de Covid-19, on sait très bien que ces particules quand elles sont très bien remplies comme ça, elles peuvent induire, au niveau de la santé, tout ce qui est Orl (sinus, voies respiratoires). Parce que le taux de particules fines aussi est assez important de 2,5 et ce, même de 10 microgrammes/m3 aussi. Mais surtout ceux de 2,5 microgrammes/m3 qui peuvent aller jusqu'aux bronches.



Concernant les origines de cette vague de poussière, l’écologiste sénégalais a indiqué que ‘’les particules arrivaient de très loin, depuis l’Algérie, il y a quelques jours, avec un soulèvement des sables du désert au niveau algérien. Et ses particules ont traversé le nord de l’Afrique en redescendant vers le nord du Mali, le nord de la Mauritanie et sont arrivées jusqu’au Sénégal’’.



Et, selon lui, c’est tout le pays qui a été touché par cette poussière dense. Beaucoup plus au niveau des côtes, au nord et sur la moitié nord, mais bien sûr au Sud du pays, il y a de la poussière partout. Donc il faut faire très attention. Cela ne va pas s’arranger tout de suite malheureusement. C’est un nuage de poussière qui est assez dense et qui va aussi prendre quelques jours pour s’atténuer, informe M. Kawar dans sa page dédiée aux informations météorologiques suivie par plus d’une quinzaine de milliers de personnes.