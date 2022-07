Politique : La jeunesse féminine socialiste outillée face aux enjeux…

Pour s’approprier de leurs droits et devoirs dans un monde politique en permanente mutation, la jeunesse féminine socialiste se met en scène. L’objectif, s’outiller avec le soutien des anciens et du monde socialiste expérimenté pour mieux engager les batailles politiques à venir. C’est ainsi que ce samedi, toutes les sensibilités féminines jeunes sont venues de toutes les régions du Sénégal pour assister au séminaire organisé par la section nationale de la jeunesse féminine avec à sa tête la députée Yéya Diallo.



Sous la présidence de la secrétaire générale nationale du parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye représentée par la vice-présidente des femmes du parti, Aïda Sow Diawara, la rencontre s’est déroulée également en présence du secrétariat national du mouvement des jeunes socialistes, de Awa Guèye, parlementaire à l’Assemblée nationale, Adji Mbergane Kanouté, de Rokhayatou Gassama, Cosef entre autres.



À terme, il s’agira de permettre à la jeunesse féminine du Parti de mieux saisir les contours des droits des femmes à travers le renforcement de capacité de la jeunesse féminine du Parti Socialiste sur leurs droits et devoirs en milieu politique, de la redynamisation, animation et mobilisation des instances du parti afin de leur permettre d’acquérir de la connaissance et d’être renforcée face en perspective d’animation et de mobilisation. Aussi, les droits de la femme et la parité dans son essence, sont des acquis qui, selon la présidente du mouvement national de la jeunesse féminine du parti socialiste, sont à préserver pour permettre à la femme de bien occuper sa place dans les instances de décision.