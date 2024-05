Pôle Urbain de Diamniadio : "Nous allons dès les prochaines semaines nous atteler pour la réalisation du siège de la DGPU ici", (Bara Diouf).

À peine installé dans ses fonctions, Bara Diouf a effectué ce Mercredi 29 Mai une visite dans le pôle urbain de Diamniadio pour constater de visu les projets publics et privés. Après un tour dans les différentes infrastructures tels que le Dakar Arena, le Centre des expositions, le Parc technologie numérique, la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, la Maison des nations et Iressef, le nouveau Dg Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a déclaré à la presse que ce déplacement lui a permis de discuter avec les promoteurs qui sont sur place pour prendre leurs préoccupations par rapport aux besoins qu'ils ont dans l'urgence dans le domaine de la mobilité et de l'accès. "Mais, aussi de nous imprégner avec l'équipe de la DGPU de l'ampleur de la tâche qui nous attend et des missions urgentes à mettre en œuvre pour réaliser la vision du Président de la République dans la promotion des pôles urbains", dit-il, ajoutant qu'il visitera également, le site dédié au siège de la DGPU en mettant en exergue à ce que la direction revient à Diamniadio rapidement. Car, estime t-il, "On ne peut pas promouvoir une ville et être en dehors de cette ville. Et nous allons dès les prochaines semaines nous atteler pour la réalisation de ce siège", a annoncé M. Diouf.



Concernant les perspectives, Bara Diouf affirme son ambition d'accompagner les promoteurs pour que la réalisation des chantiers inachevés dans le pôle urbain se fassent très rapidement. "Aujourd'hui, nous avons un regard sur le projet. 2024 - 2025 ça devrait être la phase de développement de Diamniadio. On a eu quelques retards sur le projet mais l'objectif est d'accélérer ce développement là et de donner l'ensemble des dispositions au développeur pour qu'ils puissent terminer leurs travaux et aussi pousser les développeurs qui n'ont pas démarré rapidement pour que dans un horizon très proche Diamniadio puisse recevoir une grande partie de la population qui doit faire de cette nouvelle ville-là un espace de vie avec l'ensemble des commodités", a fait savoir le directeur général de la DGPU.