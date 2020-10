Le ministre de l'agriculture en déplacement dans le département de Mbour, précisément à Pointe Sarène dans la commune de Malicounda, se dit agréablement surpris par ce qu'il a vu (68 ha de champ de sorgho). Moussa Baldé pense toutefois qu'il faut reconsidérer le département de Mbour en matière d'agriculture.



Répondant aux questions des journalistes sur la dernière sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko à Mbour sur la qualité et les magouille sur le prix de l'engrais, il avance : "Nous ne savons pas où est-ce qu'il a pris ses semences, il aurait dû nous demander des semences. Pour cette année, tout le monde sait que nous avons distribué de bonnes semences. Il suffit de faire le tour du Sénégal et de regarder les champs.. Le ministre de l'agriculture s'est limité à donner les engrais comme édicté par la loi. Le reste ce n'est pas l'affaire du ministère de l'agriculture et nous ne sommes pas des juges. "



Cependant, le maire de Malicounda Maguette Sène d'exprimer son satisfecit et de parler d'éco tourisme. Du reste, il pense pense qu'on doit pas faire de la propagande avec 1 ha (Ousmane Sonko) au moment où des gens font 68 ha à côté. "Il faut arrêter et faire du sérieux, 1ha, c'est de la propagande. Rien que derrière ma maison, j'ai plus que ça, s'il veut (Ousmane Sonko) je lui en donne ", martèlera Maguette Sène.