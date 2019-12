MBOUR : "Le président Macky Sall a usé de son leadership pour implanter la finance islamique dans l'espace monétaire Africain"(Yaye Fatou Diagne, patronne de Promise)

L'essor de la finance islamique dans le monde et en Afrique n'a pas laissé les autorités indifférentes. En effet, après les autorités monétaires à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui a publié au mois de mai 2018 des textes réglementaires pour la promotion de la finance islamique dans l'UEMOA, c'est au tour de la conférence inter marché des Assurances (CIMA) de publier un livre portant règlementation des opérations d'assurance Takaful dans ses états membres dont le Sénégal. Cependant, ayant comme mission, la mise en place d'un écosystème complet de la microfinance islamique, le Promise a inscrit son plaidoyer auprès des autorités et des acteurs de l'assurance pour l'ouverture de guichets Takaful afin de compléter la gamme des produits et services financiers charia compatibles, dira Yaye Fatou Diagne, la patronne de Promise.

Par ailleurs, parlant de l'insuffisance de la pratique de la finance islamique dans nos pays, Yaye Fatou Diagne de préciser qu'il faut saluer la démarche du président de la République. Macky Sall a usé de son leadership au niveau de l'espace monétaire, pour implanter la finance islamique..."