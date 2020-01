Thies / Inauguration des réservoirs d'eau stratégiques : Serigne Mbaye Thiam promet de connecter certains villages à l'hydraulique urbaine.

Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a inauguré les deux réservoirs d'eau de Dakar, Thiès et des localités voisines. Ce dispositif d'une capacité cumulée de vingt mille mètres cubes par jour, qui est financé à hauteur de dix huit milliards francs Cfa par la Banque Mondiale à hauteur de onze milliards francs Cfa, entre dans le cadre du projet, Eau potable et assainissement en milieu urbain (Peamu) de Tassette dont le maître d'œuvre est la société nationale des eaux (Sones). L'emplacement des réservoirs est situé entre l'entrecroisement de la conduite d'eau de Tassette et de la conduite d'eau de l'usine Keur Momar Sarr 3 (Kms3). Rien qu’à Tassette, dix forages, une station de pompage et une conduite de transfert de 21 kilomètres y ont été construits pour assurer la conduite d'eau vers les zones de consommation via ledit site. Dans son discours, Serigne Mbaye Thiam a en outre signalé qu'ils sont en train de travailler en collaboration avec l'Office des forages ruraux (Ofor) et la Sones afin de trouver les voies et moyens pour décrocher certaines localités (Sanghé, Dakhar Mbaye, Keur Baré Kaïré, Touba Sahm et de Kaïré Diender) de l'hydraulique rurale pour les intégrer dans l'hydraulique urbaine. Le directeur des opérations de la Banque Mondiale, Nathan Belete a réaffirmé leur engagement à accompagner le Sénégal pour surmonter les défis de l'heure dans le secteur de l'assainissement urbain et de l'hydraulique.