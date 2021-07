Protection des enfants : 6 centres d’accueil bénéficient d’un don de matériel pour faire face à la Covid-19.

SOS Village d’enfants et six (6) ONG, se sont réunis autour d'un cadre appelé Joining forces for Africa (UE-JOKA), pour faire un don de vêtements, de chaussures et de vivres aux CDEP. En effet, cet acte entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ceci, financé par l’Union européenne, vient en appui à l’État et aux structures de prise en charge des enfants retirés de la rue...