Tivaouane / Maouloud 2021 : Le Groupe Auchan apporte sa contribution en denrées alimentaires.

À cause de la pandémie à Covid-19, la cité religieuse de Maodo ne tiendra pas son gamou cette année 2021. En effet, comme l'année passée, la célébration de la naissance du Prophète (PSL) se fera dans la sobriété en famille tel que le souhaite le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et conformément à la Sunna en période de pandémie.



Et c'est dans ce sillage que s'inscrit cet acte de solidarité du groupe Auchan envers la ville sainte à travers ce don de 600 kilogrammes de sucre; 378 bouteilles d'eau de 1,5 litres; 390 litres d'huile; 400 sacs de riz de 25 kg...