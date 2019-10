Saint-Louis / Taux de prévalence du Cancer : "8.000 nouveaux cas chaque année avec une mortalité très élevée 70%"

Chaque année, près de 8.000 nouveaux cas de cancer sont notés au Sénégal, selon le Professeur Mamadou Diop, directeur de l’Institut du Cancer. Le cancer du sein occupe la première place avec plus de 1.000 cas par an et un taux de mortalité estimé à 70%, suivi du cancer du col de l'utérus.

Ce qui nécessite une vaste sensibilisation de la population, notamment les femmes pour le dépistage.

Ainsi, un atelier de formation et de sensibilisation a été organisé par la Ligue Sénégalaise contre le Cancer à l'endroit des femmes du district sanitaire de Podor.

Au terme de cet atelier, un appareil de Cryothérapie a été offert au district sanitaire de Podor…