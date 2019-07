Amélioration de la compétitivité des entreprises Africaines : L’ANRSA lance sa 4ème édition du SARIS.

L’Agence Nationale de la Recherche Scientifique appliquée (ANRSA) a procédé ce lundi 29 juillet au lancement officiel de la 4ème édition du Salon Africain de la recherche et de l’innovation (SARIS) à Dakar. Cet important rendez-vous des acteurs du monde des entreprises initié depuis 2010 par l'ANRSA et ses partenaires, se tiendra cette année au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) les 19, 20, 21 Novembre 2019. L'événement regroupera ainsi des chercheurs, innovateurs, industriels, investisseurs et autres acteurs du climat des affaires. L'objectif consiste essentiellement à informer, débattre et échanger sur différents aspects de la recherche et de l’innovation. Le thème général de cette édition 2019 portera sur « la compétitivité des entreprises en Afrique : Contribution de la recherche appliquée et de l’innovation pour une croissance durable ». Selon le DG de l’ANRSA, Cheikh Mbacké Lô, cette rencontre s’articulera autour de plusieurs activités d’ordre scientifique, culturel et médiatique à travers des conférences, ateliers, expositions, rencontres et d’activités de promotion de la culture scientifique et technique.