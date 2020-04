Lutte contre le covid-19 : Les acteurs de l'éducation, réunis autour de la Cosydep, sensibilisent.

Ce sont tous les acteurs de l'école qui se sont réunis autour de la COSYDEP, pour lancer un message fort aux élèves et aux parents, en cette période de pandémie du Covid-19. Comme on le sait, les vacances scolaires, viennent d'être prolongées, mais doivent être mises à profit par les apprenants pour apprendre. En somme, "on est à la maison, pas en vacances". Pour accompagner justement les élèves, la COSYDEP a mis en place un dispositif de cours à distance avec des enseignants disponibles prêts à les accompagner...