Fika / Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, parrain de la 06 édition : Le comité d'organisation reçu par le Khalife de Médina Baye.

En prélude à la Foire internationale de Kaolack, le comité d'organisation a été reçu par le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



À la tête d'une forte délégation, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, a présenté au guide religieux l'organisation de la 6ème édition de la FIKA.



Et pour cette année, Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass (Baye) a été choisi comme parrain. Et comme pays invité d'honneur, le comité d'organisation a jeté son dévolu sur la Mauritanie.



Le choix porté sur le fondateur de Médina Baye traduit le rôle majeur que le guide religieux a joué pour Kaolack et pour le Sénégal dans le domaine spirituel comme temporel.



À rappeler que la Foire de Kaolack reçoit chaque année, en moyenne, 300.000 visiteurs et une trentaine de pays étrangers...