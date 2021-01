Grève des transporteurs : Des avancées ont découlé des concertations entre l'État et les grévistes.

Finalement le mot d'ordre de grève de l'intersyndicale des transporteurs routiers du Sénégal a été levé, cet après-midi du 3 janvier, après des concertations entre les transporteurs et les services de l'État qui sont parties prenantes des transporteurs routiers.



Parmi les points d'accord qui ont fait objet d'un procès verbal entre toutes les parties, il est retenu la réduction du nombre de contrôle sur les corridors limité à 3 postes fixes conformément aux recommandations de l'Uemoa.



Le Pv énonce également la facilitation sur le contrôle avec la mise en place d'une brigade mixte de contrôle routier pour plus de transparence mais aussi l'élaboration d'un circulaire sur le barème des amendes liées aux infractions qui seront désormais affichés au niveau des postes de contrôle. Entre autres point de la plateforme revendicative ont été revus et pour ceux qui n'ont toujours pas été finalisés seront inclus dans les discussions prévue, mardi 05 janvier prochain.



L'intersyndicale des transporteurs et le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement se sont réunis, ce dimanche 3 janvier, au siège de l'Ageroute à Fann pour s'adresser à l'opinion.