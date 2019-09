Réalisation du Mémorial de Gorée : Le contrat de réalisation de ce monument historique paraphé

Trente-trois ans après que l’idée d’ériger le mémorial de Gorée a été portée au siège des Nations Unies, on en arrive à la phase de réalisation. En effet, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a signé avec l’architecte italien Ottavio Di Blasi, le contrat de réalisation de ce monument historique.



Cette étape marque un tournant décisif pour l’histoire de la traite négrière et traduit ainsi la volonté politique du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall. C’est du moins ce qu’a affirmé le commissaire à la réalisation dudit projet au cours de la cérémonie de signature organisée au siège du ministère de tutelle. À en croire Amadou Lamine Sall, ce projet de haute envergure va complètement changer le visage de la ville de Dakar dans la mesure où l’édifice sera érigé sur la Corniche Ouest. En plus du mémorial, Monsieur Sall d’annoncer que deux chaloupes vont desservir les îles de Gorée et de la Madeleine. Un véritable chef-d'oeuvre qui retracera à coup sûr les moments tragiques qu'a connu le continent noir...