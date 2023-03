Manque de graines à la Sonacos Lyndiane : Les travailleurs saisonniers sollicitent l'assistance de l'État et tirent sur les étrangers.

La Sonacos Lyndiane a eu du mal cette année à amorcer son entrée dans la campagne de commercialisation de l'arachide du fait de la présence des étrangers favorisant une rude concurrence relative à l'augmentation drastique du prix au kilogramme.



Cette situation a fini par avoir des répercussions sur le personnel saisonnier à cause du manque de graines poussant l'usine à se séparer d'une bonne partie de ses travailleurs.



Ce matin, leur amicale a tenu à interpeller l'État sur cette situation en demandant une meilleure organisation de la filière. Et ceci nécessite selon eux, une nouvelle politique pour imposer aux étrangers d'acheter les graines au niveau des huileries et permettre également aux usines de s'occuper de la mise à disposition des semences.



Le président de l'amicale, Mbaye Faye et les autres membres n'ont pas manqué de solliciter l'accompagnement de l'État afin que les graines disponibles présentement soient triturées au grand bonheur des saisonniers qui pourront reprendre du service...