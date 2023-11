Plaintes contre Oustaz Oumar Sall: le collectif des plaignants sollicite une application rigoureuse de la loi

Le collectif des plaignants contre le sieur Oustaz Oumar Sall entend aller jusqu’au bout de sa logique contre le prêcheur à qui il reproche des propos offensants et insultants envers la confrérie Tidiane. L’organisation qui tenait, cet après-midi, une déclaration de presse à l’institut islamique de Dakar a fait part de sa volonté d’en découdre avec ce dernier dont le procès a été fixé au 1er décembre prochain devant le tribunal de grande instance de Dakar. A en croire au collectif qui se veut défenseur des valeurs et principes des confréries « Tassawouf » notamment Tidiane, onze (11) plaintes ont été déposées contre Oustaz Oumar Sall. L’organisation s’attend ainsi à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre le nommé qu’il qualifie d’insulteur des personnalités des différentes confréries existantes au Sénégal. Oustaz Oumar Sall est poursuivi pour diffamation et insulte commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes conformément aux délits.